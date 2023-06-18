Праздник для медработников и их семей организовали в Екатерининском парке в Москве

Праздник для медицинских работников и их семей организовали в Екатерининском парке в столице. Для гостей запланирована специальная программа и праздничный концерт.

Во время праздника сотрудникам столичной системы здравоохранения вручили портреты, написанные учащимися московских школ искусств в рамках проекта "Спасибо врачам". Рисунки врачам вручили сами художники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.