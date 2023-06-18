Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Праздник для медработников и их семей организовали в Екатерининском парке в Москве

Праздник для медработников и их семей организовали в Екатерининском парке в Москве

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Праздник для медицинских работников и их семей организовали в Екатерининском парке в столице. Для гостей запланирована специальная программа и праздничный концерт.

Во время праздника сотрудникам столичной системы здравоохранения вручили портреты, написанные учащимися московских школ искусств в рамках проекта "Спасибо врачам". Рисунки врачам вручили сами художники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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