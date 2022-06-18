Амфитеатр начали строить на Северодвинской улице в Москве

Амфитеатр, фонтан и качели – в будущем парке "Яуза" появится новое пространство для отдыха. Работы на Северодвинской улице уже начались, там подготовили место для сцены.

В планах также построить большую игровую площадку для детей и семейное кафе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

