Почти 40 тысяч преступлений раскрывают ежегодно сотрудники полиции в Москве – МВД

Более 70 видов мер поддержки экономики действует в столице, сообщили в пресс-службе мэра Москвы

Почти 40 тысяч преступлений раскрывают ежегодно сотрудники полиции в Москве, рассказали в столичном главке МВД РФ.

Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Москве, сообщает Оперштаб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

