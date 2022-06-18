В Москве открылся купальный сезон. Отдохнуть у воды можно в зоне отдыха "Левобережье", у Путяевского пруда, на Мещерском озере и озере Белом, а также в Тропареве. Кроме этого, зоны отдыха доступны для горожан возле озер Школьное и Черное, и на Большом городском пруду.

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