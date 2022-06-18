Москвичам рассказали о реализации программы благоустройства этим летом

Москвичи переживают новый сезон строительных лесов, заграждений и перекопанных улиц. В городе продолжается масштабная программа благоустройства. Работы идут в разных районах города, в том числе в центре.

Какие улицы планируется привести в порядок текущим летом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

