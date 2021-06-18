Продуктовый магазин на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Продуктовый магазин на Большой Остроумовской улице проверили инспекторы ОАТИ. Об итогах проверки рассказал главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО Алексей Жидков.

"Составлен протокол о временном запрете деятельности. Магазин опечатан. Материал о проверке направлен в Преображенский суд города Москвы для решения вопроса о предоставлении деятельности магазина сроком на 90 суток либо наложения штрафа до 500 тысяч рублей," – сообщил Жидков.

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