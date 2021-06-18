Москвичам напомнили о перекрытиях на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц

Ближайшей ночью перекроют движение на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Там запланирован ремонт дороги, будут укладывать асфальт.

Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии одновременно по всей ширине проезжей части. Работать будут круглосуточно. Чтобы выполнить в срок все работы, сосредоточены большие силы.

Ранее заменить асфальт на этих улицах собирались с 11 по 14 июня, но перенесли работы из-за дождей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.