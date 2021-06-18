В ЦОДД рассказали о перекрытиях на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц

Специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что на основных магистралях столицы продолжаются работы по замене дорожного полотна.

"Уже в предстоящие выходные для проведения работ по замене асфальта с 23:00 18 июня и до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто движение по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, а именно от площади Тверской заставы до Настасьинского переулка", – сообщил Хасянов.

Он уточнил, что будет организовано двустороннее движение с ликвидацией парковочного пространства на примыкающих к улицам переулках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.