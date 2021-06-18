"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 3 балла. Придется сбросить скорость на Третьем транспортном кольце.

Плотный поток сформировался на проспекте Маршала Жукова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.