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Новая площадка проекта "Музыка в метро" открылась на автовокзале "Северные Ворота"

Новая площадка проекта "Музыка в метро" открылась на автовокзале "Северные Ворота"

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Новая площадка проекта "Музыка в метро" открылась 18 мая на международном автовокзале "Северные Ворота". Она расположена у станции "Ховрино". Здесь также заработала выставка "Сергей Рахманинов. Я – русский композитор". Эти события приурочены к 150-летию композитора, пианиста и дирижера.

Все выступления бесплатны. Если слушатели хотят поддержать артиста, то делают это добровольно. Места выбираются так, чтобы не мешать проходу пассажиров. По будням послушать музыкантов можно с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а по выходным – с 10:00 до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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