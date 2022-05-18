В Москве утвердили дизайн-код объектов образования и инженерной инфраструктуры. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в городе давно не строятся однообразные панельки. Свое "лицо" появилось и у муниципальных зданий.

Пока дизайн-код применили на столичных поликлиниках, отремонтировав под единый стандарт большую часть учреждений. На очереди школы и детские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

