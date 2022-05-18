Бульвар Яна Райниса благоустроят на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы приступили к благоустройству бульвара Яна Райниса возле станции метро "Сходненская".

По городской программе там оборудуют удобную территорию с остановочными павильонами, парковыми качелями, красивыми цветниками и большими часами. На самом бульваре восстановят газоны и посадят декоративные кустарники.

На длинной аллее, замощенной плиткой, установят скамейки, урны и светильники. Поставят выставочные стенды.

Бульвар и территория у метро "Сходненская" – не единственные объекты, которые обновят на северо-западе города. Благоустройство коснется также парка "Дубовая роща "Маяк" и территорий в Митине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

