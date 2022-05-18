Двое автоинспекторов Москвы помогли перебраться через дорогу утиной семье

В Москве сотрудникам ДПС пришлось остановить движение на оживленной трассе. Все это произошло из-за семьи, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Утка и ее 10 малышей без помощи бы не справились, поэтому под контролем автоинспекторов птицы безопасно преодолели расстояние. Водители тем временем понимающе подождали несколько минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

