В столице начался капремонт фасадов жилых домов

В Москве начался капремонт фасадов жилых домов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 25 мая, сообщила Росавиация.

Леонид Слуцкий назначен новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.