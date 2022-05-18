Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве

Почти полторы тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в 2022 году в столице. Работы уже начались. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Самые масштабные планы – на юге, востоке и северо-востоке города. Для каждого вида фасада применяют свои технологии. Все они обеспечивают максимальный срок эксплуатации.

Например, здания с керамической плиткой приводят в порядок с помощью полимер-цементной смеси на армирующих сетках. Такой прослужит еще не менее 30 лет. Под особым контролем будут проводить обновление 33 домов, которые признаны объектами культурного наследия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

