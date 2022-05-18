Плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 261 километр.



На внутренней стороне МКАД образовался 12-километровый затор от 3-го километра до пересечения с улицей Верхние Поля. Движение затруднено из-за работ по реконструкции транспортной развязки. В заторе водители потеряют около 50 минут.

Традиционно сложно проехать в эти минуты по шоссе Энтузиастов в сторону центра. Затор начинается от Главной Аллеи и тянется до метро "Авиамоторная". На преодоление этого затора водители потратят около получаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

