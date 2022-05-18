Свыше 20 тыс людей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Более 20 тысяч москвичей за неделю обследовались в павильонах "Здоровая Москва". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Горожанам доступны 46 точек. Там можно бесплатно проверить здоровье в комфортных условиях. Расширенная программа включает более 11 исследований. Особое внимание уделяют диагностике сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Есть отдельные исследования для переболевших коронавирусом. Проходить их можно спустя не менее двух месяцев с момента выздоровления. Также в этом году появилась новая опция – оценка эмоционального состояния после COVID-19.

Павильоны "Здоровая Москва" принимают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

