Столичный трафик оценили в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 240 километров.

Сложная ситуация сложилась на улице Народного Ополчения в направлении станции метро "Октябрьское поле". В районе пересечения с улицей Маршала Рыбалко полосы заняты двумя столкнувшимися автомобилями. В результате полноценно едет только крайняя левая полоса. Движение на данном участке затруднено более чем на три километра.

Из-за аналогичного мелкого ДТП трудности поджидают автомобилистов на проспекте Мира в направлении центра. Сотрудников ДПС на месте еще нет. Это значит, что затор будет сохраняться еще некоторое время. В данный момент его длина составляет 2,5 километра.

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