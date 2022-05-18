Сотрудник ЦОДД оценил трафик на дорогах столицы в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 271 километр.

На Савеловской эстакаде произошло столкновение трех автомобилей. ДТП затрудняет движение на пять километров.

Также на улице Свободы в сторону центра зафиксировано столкновение двух автомобилей. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.