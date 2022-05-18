ЦОДД оценил столичный трафик в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 1 балл. В эти минуты уже начинают образовываться затруднения.

Одно из таких затруднений наблюдаются на внутренней стороне МКАД из-за дорожных работ. Придется постоять от Волгоградского проспекта до Верхних Полей и на внешней стороне от 101-го до 99-го километра. Также придется потолкаться на шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

