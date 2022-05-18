Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 148 километров.

На Ленинградском шоссе в сторону области произошло столкновение автомобиля такси и автобуса. Скорость потока снижена, ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также на МКАД перед Липецкой улицей произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Они затрудняют движение на один километр. Информация передана в ГИБДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

