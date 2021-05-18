С 18 мая в Москве перекроют съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Там начнутся дорожные работы, которые продлятся до 25 мая.

Как сообщает Дептранс, дорога там будет перекрыта круглосуточно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.