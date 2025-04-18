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Новости

18 апреля, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 апреля

"Мой район. Новости": общегородской субботник пройдет в парке "Сокольники" 19 апреля

"Сити": топ-3 куличей в столичных ресторанах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 апреля.

Новую эстакаду построят на шоссе Энтузиастов в Москве. Она появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Это позволит разгрузить трассы.

В центре Москвы нанесли временную разметку для репетиций и парада Победы, сообщил заммэра Петр Бирюков. Она появилась на Тверской улице – от Пушкинской площади до Красной. Такие же линии нанесли на пересечении Тверской и Моховой, а также на Манежной площади.

Экипаж электросудна "Сетунь" спас человека. Мужчину обнаружили в воде около Нагатинского моста. Команда заглушила двигатели и бросила спасательный круг. Пострадавшего передали Московской городской поисково-спасательной службе, а затем и скорой помощи.

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