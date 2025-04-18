Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 апреля.

Новую эстакаду построят на шоссе Энтузиастов в Москве. Она появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Это позволит разгрузить трассы.

В центре Москвы нанесли временную разметку для репетиций и парада Победы, сообщил заммэра Петр Бирюков. Она появилась на Тверской улице – от Пушкинской площади до Красной. Такие же линии нанесли на пересечении Тверской и Моховой, а также на Манежной площади.

Экипаж электросудна "Сетунь" спас человека. Мужчину обнаружили в воде около Нагатинского моста. Команда заглушила двигатели и бросила спасательный круг. Пострадавшего передали Московской городской поисково-спасательной службе, а затем и скорой помощи.