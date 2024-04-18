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18 апреля, 12:45

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Занятия по уходу за родственниками организовали в центрах московского долголетия

Занятия по уходу за родственниками организовали в центрах московского долголетия

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В центрах проекта "Московское долголетие" начали проводить занятия по уходу за близкими людьми. В рамках "Школы родственного ухода" слушателям рассказывают, как организовать пожилому человеку безопасное пространство дома, а также оказать ему первую помощь.

Занятия уже посетили более 500 человек, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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