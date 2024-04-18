Занятия по уходу за родственниками организовали в центрах московского долголетия

В центрах проекта "Московское долголетие" начали проводить занятия по уходу за близкими людьми. В рамках "Школы родственного ухода" слушателям рассказывают, как организовать пожилому человеку безопасное пространство дома, а также оказать ему первую помощь.

Занятия уже посетили более 500 человек, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.