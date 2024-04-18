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Новости

18 апреля, 07:15

Город

Более 40 тыс семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

Более 40 тыс семей воспользовались услугами грузчиков для переезда по реновации

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Более 40 тысяч московских семей – участников программы реновации – воспользовались помощью города при переезде в новые квартиры. Кроме этой опции, им доступны и другие сервисы, связанные со столичной инициативой.

Со старта программы в эксплуатацию ввели уже 307 домов, а 472 здания находится в работе. В новые квартиры начали переселяться более 160 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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