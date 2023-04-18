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18 апреля, 14:00

M24.RU

Российский форум дизайна и моды открылся в столице

Российский форум дизайна и моды открылся в столице

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18 апреля на открытии Российского форума дизайна и моды прошло пленарное заседание по теме "Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна".

На мероприятии выступили:

  • заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов;
  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко;
  • генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
  • президент Союза дизайнеров России, член Общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации, вице-президент Global Design Industry Оrganization (GDIO), вице-президент экспертного совета АНО "Агентство креативных индустрий" Виталий Ставицкий;
  • ректор Российского государственного университета имени Косыгина Валерий Белгородский;
  • президент Ассоциации брендинговых компаний России, управляющий партнер брендингового агентства Depot Анна Луканина;
  • fashion-дизайнер Игорь Чапурин.
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