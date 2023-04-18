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18 апреля, 22:45

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Московский международный кинофестиваль подготовили к открытию на Пушкинской площади

Московский международный кинофестиваль подготовили к открытию на Пушкинской площади

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На Пушкинской площади готовятся к открытию 45-го Московского международного кинофестиваля. Уже установлены баннеры и декорации. Фестиваль стартует 20 апреля.

В этом году свои работы представят кинематографисты из разных уголков планеты – от Аргентины и Перу до Индии, Китая и стран Ближнего Востока. По словам организаторов, уровень картин ожидается достаточно высоким.

Как сообщили в Дептрансе, с 20 по 21 апреля в районе Пушкинской площади для проезда будут недоступны несколько участков и временно запрещена парковка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоМаксим Селиков
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