18 апреля, 22:45Город
Московский международный кинофестиваль подготовили к открытию на Пушкинской площади
На Пушкинской площади готовятся к открытию 45-го Московского международного кинофестиваля. Уже установлены баннеры и декорации. Фестиваль стартует 20 апреля.
В этом году свои работы представят кинематографисты из разных уголков планеты – от Аргентины и Перу до Индии, Китая и стран Ближнего Востока. По словам организаторов, уровень картин ожидается достаточно высоким.
Как сообщили в Дептрансе, с 20 по 21 апреля в районе Пушкинской площади для проезда будут недоступны несколько участков и временно запрещена парковка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.