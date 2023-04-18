Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

В России выявлены случаи заболевания вариантом коронавируса "арктур". Как сообщает Роспотребнадзор, болезнь может может обладать большей заразностью, но протекает в легкой форме. Информация о новом подвиде заболевания была доведена и до регионов.

В базу внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту. В ведомстве также добавили, что ограничений в связи с новым подвидом "арктур" не требуется.

В Москве завершили реконструкцию 80 зданий поликлиник по новому московскому стандарту, это 40 % всей программы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Медперсонал будет обучен по московскому стандарту, врачи начнут работать на современном оборудовании. Работы по реконструкции должны завершить к концу 2023 года.

Шествия Бессмертного полка в в 2023 году не будет, об этом заявили в Центральном штабе акции.

Такое решение приняли в связи с безопасностью. Шествие проведут в других форматах, например, на 9-е мая можно внести сведения о родственниках-ветеранах в проект Стена памяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

