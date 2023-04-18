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18 апреля, 16:45

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Столичный парк 40-летия ВЛКСМ благоустроят в 2023 году

Столичный парк 40-летия ВЛКСМ благоустроят в 2023 году

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Парк 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы благоустроят в 2023 году. Это часть объекта культурного наследия, поэтому при разработке плана учитывали особый охранный статус.

В настоящее время парк не отвечает критериям комфорта, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. В ходе благоустройства на территории обещают максимально сохранить исторический облик и композицию, для этого будут опираться на архивные материалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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