Столичный парк 40-летия ВЛКСМ благоустроят в 2023 году

Парк 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы благоустроят в 2023 году. Это часть объекта культурного наследия, поэтому при разработке плана учитывали особый охранный статус.

В настоящее время парк не отвечает критериям комфорта, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. В ходе благоустройства на территории обещают максимально сохранить исторический облик и композицию, для этого будут опираться на архивные материалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.