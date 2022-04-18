Коммунальный флот Москвы подготовили к открытию навигации

Коммунальный флот столицы подготовили к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет от технических судах, которые очищают Москву-реку и Яузу. Их отремонтировали, обследовали двигатели, насосное оборудование, рулевые системы и крановую технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.