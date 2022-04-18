Москвичи выстроились в очередь на улице Лобачевского. Кадрами поделились телезрители.

Со стороны кажется, что люди стоят в храм Александра Невского. Однако сотрудники храма опровергли эту информацию и уточнили, что очередь выстроилась к памятнику полководца по случаю Дня воинской славы России, который отмечают 18 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.