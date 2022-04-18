Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках в мае

Павильоны для проверки состояния здоровья "Здоровая Москва" вернутся в московские парки в мае. Об этом сообщила заммэр Москвы Анастасия Ракова.

Около 40% заявок от граждан на кредитные каникулы одобрили с марта, рассказал Центробанк РФ.

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Москвы в Дубай на самолетах SSJ-100 с 27 апреля, сообщил перевозчик.