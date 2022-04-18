Бесплатный Wi-Fi заработал в Сиреневом саду в Москве

Городской Wi-Fi заработал в Сиреневом саду и на благоустроенной территории рядом с культурным центром "Рублево".

Средняя скорость передачи данных для пользователей городского Wi-Fi в парках составляет 10 мегабит в секунду, сообщили в городском департаменте информационных технологий.

В общей сложности в 53 столичных парках работает свыше тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

Чтобы подключиться к интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после этого пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. Затем следует нажать кнопку "Войти в интернет". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.