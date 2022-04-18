За здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями начнут следить по-новому

Москва начинает масштабный проект по диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он будет включать широко распространенные заболевания, которые больше других влияют на смертность. Среди них – сахарный диабет II типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, язвенная болезнь и другие.

Врачам и пациентам будут помогать специалисты поликлиник со средним медицинским образованием. Вместе с пилотным проектом запустят и специальный сервис в ЕМИАС. Он позволит вести каждого пациента и наблюдать за развитием болезни в динамике. Пилот начнут в двух городских поликлиниках Москвы. Затем планируют расширить программу на весь город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.