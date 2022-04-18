В параде Победы в Москве примут участие 11 тыс военных

В параде Победы в Москве задействуют 11 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.