Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку

Архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы.

Четыре из них построят в районе Хорошёво-Мнёвники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.

Еще один мост соединит Береговой и Причальный проезды, Шелепиху и Филевский парк. Он будет предназначен как для машин, так и для пешеходов и велосипедистов.

По одному пешеходному мосту построят в районе Нагатинский Затон и в Якиманке. Последний станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2 на острове Балчуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.