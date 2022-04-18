Риелторы сообщили об увеличении числа квартир для съема в Москве. Предложений на рынке стало почти в два раза больше. Ставки по аренде снизились на 3–4%.

Фонд пополнило жилье, которое ранее никогда не сдавали. К тому же собственники, которые хотели продавать недвижимость, переориентировались на сдачу.

По актуальной статистике, максимальный рост предложений в центре составляет 65%. В среднем стоимость однушки в спальном районе в обычном доме начинается от 35 тысяч рублей, цена двухкомнатной квартиры – от 45 тысяч рублей, трешку можно найти за 60 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.