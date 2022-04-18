Останкинскую башню подсветили красно-белыми цветами в честь 100-летия "Спартака"

Останкинскую телебашню подсветили красно-белыми цветами в честь 100-летнего юбилея московского футбольного клуба "Спартак".

100-летие клуба "Спартак" празднует в понедельник, 18 апреля. Подсветка в честь юбилея и поздравительный ролик будут транслироваться на медиафасаде Останкинской башни в течение всего дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

