Московские велосипедисты и пешеходы не могут поделить дорогу

В Москве некоторые уже открыли велосезон. Люди на велосипедах и самокатах в городе нередко не могут поделить дорогу с пешеходами.

О том, по каким правилам разрешат передвигаться по столице, и не нужно ли для этого получать права, – в эфире телеканала Москва 24.