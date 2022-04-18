Московские причалы начали готовить к новым речным маршрутам

Московские причалы готовят к новым речным маршрутам. Как ожидается, они заработают уже этим летом.

Современные конструкции позволяют подстроиться под разный уровень воды. Один причал сможет одновременно принимать два судна – это сократит время поездки по реке.

На пристанях организуют места для велосипедов и самокатов, а также пандусы для маломобильных пассажиров. Новые понтонные причалы и электросуда будут действовать круглый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

