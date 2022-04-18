Парковку у станции метро "Тимирязевская" временно закрыли

У станции метро "Тимирязевская" закрылась одна из перехватывающих парковок. Там началось строительство крупного транспортно-пересадочного узла, сообщили в Дептрансе.

Оставить машину можно на бесплатных городских стоянках на улицах Яблочкова и Фонвизина или совсем неподалеку – на другой перехватывающей парковке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

