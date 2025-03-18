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18 марта, 21:30

Город

В Москве отметили 11-летие со дня воссоединения Крыма с Россией

В Москве отметили 11-летие со дня воссоединения Крыма с Россией

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В Москве отметили 11-летие со дня воссоединения Крыма с Россией. В честь этой даты во вторник, 18 марта, в столице весь день проходили различные мероприятия, включая митинги, встречи и концерты.

Например, горожане могли посетить Московские ярмарки, где предприниматели выставили продукты из Крыма. В их числе оказались масло из виноградных косточек, йогурт, творог, сметана, а также сливки и разные сыры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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