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18 марта, 15:30

Город

В Москве проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

В Москве проходят праздничные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

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18 марта, Россия отмечает 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году на полуострове прошел референдум, на котором большинство жителей поддержали возвращение в состав Российской Федерации.

В честь знаменательной даты в Москве и других городах страны проходят масштабные праздничные мероприятия: митинги, концерты и фестивали. В столицу приехали творческие коллективы из Крыма, включая вокально-хореографический ансамбль "Таврия" имени Лидии Чернышовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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