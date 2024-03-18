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Новости

18 марта, 19:00

Город

Новости часа: концерт в честь воссоединения Крыма с РФ проходит на Красной площади

Новости часа: концерт в честь воссоединения Крыма с РФ проходит на Красной площади

Панда Катюша стала точить когти о деревянные конструкции в вольере Московского зоопарка

Митинг-концерт на Красной площади посвятили десятилетию воссоединения Крыма с Россией

Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве после зимы

Сергей Собянин рассказал, как московские школьники открывают звезды

Митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ стартовал на Красной площади

Новости часа: более 800 электробусов поставят в Москву в 2024 году

День работника ЖКХ прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ

Митинг-концерт начался на Красной площади

Собянин рассказал об операциях мирового уровня, которые делают в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концерт к 10-летию воссоединения Крыма с Россией проходит на Красной площади. На сцене уже выступили Полина Гагарина, Сергей Жуков, Ольга Кормухина и другие звезды российской эстрады.

Московские школьники открыли 65 сверхновых звезд. О занятиях в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров рассказал Сергей Собянин.

Два путепровода демонтировали на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

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