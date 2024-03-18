Новости часа: концерт в честь воссоединения Крыма с РФ проходит на Красной площади

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концерт к 10-летию воссоединения Крыма с Россией проходит на Красной площади. На сцене уже выступили Полина Гагарина, Сергей Жуков, Ольга Кормухина и другие звезды российской эстрады.

Московские школьники открыли 65 сверхновых звезд. О занятиях в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров рассказал Сергей Собянин.

Два путепровода демонтировали на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.