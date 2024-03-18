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18 марта, 17:45

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Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве после зимы

Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве после зимы

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Москву начали готовить к весеннему сезону. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, после зимы в столице промоют около двух тысяч инженерных сооружений – это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Каждое сооружение промывается по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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