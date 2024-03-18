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18 марта, 16:45

Город

День работника ЖКХ прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ

День работника ЖКХ прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ

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Как очищают питьевую воду, что делают зимой со снегом, какая температура воды в батареях и из чего строят дороги? Ответы на эти вопросы москвичи и гости столицы нашли в Музее городского хозяйства на ВДНХ, где прошел День работника ЖКХ.

Тематическую программу организовал Московский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социнвестиций "Родные города" вместе с музеем городского хозяйства. Для посетителей работал лекторий, где рассказали об истории завода, которая начинается с 1938 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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