День работника ЖКХ прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ

Как очищают питьевую воду, что делают зимой со снегом, какая температура воды в батареях и из чего строят дороги? Ответы на эти вопросы москвичи и гости столицы нашли в Музее городского хозяйства на ВДНХ, где прошел День работника ЖКХ.

Тематическую программу организовал Московский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социнвестиций "Родные города" вместе с музеем городского хозяйства. Для посетителей работал лекторий, где рассказали об истории завода, которая начинается с 1938 года.

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