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18 марта, 15:30

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Концерт Крымской филармонии начался на ВДНХ

Концерт Крымской филармонии начался на ВДНХ

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В понедельник, 18 марта, в Москве отмечают воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Множество мероприятий, посвященных этому историческому событию, подготовили в столице, среди них – большой митинг-концерт на Красной площади и концерт Крымской филармонии на ВДНХ.

На ВДНХ также организовали мастер-классы с крымскими растениями и праздничное шествие всех регионов РФ, которые задействованы на выставке-форуме "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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