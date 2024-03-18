Концерт Крымской филармонии начался на ВДНХ

В понедельник, 18 марта, в Москве отмечают воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Множество мероприятий, посвященных этому историческому событию, подготовили в столице, среди них – большой митинг-концерт на Красной площади и концерт Крымской филармонии на ВДНХ.

На ВДНХ также организовали мастер-классы с крымскими растениями и праздничное шествие всех регионов РФ, которые задействованы на выставке-форуме "Россия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.