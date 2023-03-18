В Москве продолжают возводить новые храмы в рамках городской программы. Один из них, в честь священномученика Патриарха Гермогена, находится на Симферопольском бульваре, в районе Зюзино. В малом храме уже завершена отделка стен.

Другой строящийся храм – в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове. Это храмовый комплекс на тысячу прихожан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.