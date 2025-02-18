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Новости

18 февраля, 23:30

Город

Москвичам рассказали о лидирующей позиции столицы в рейтинге качества жизни

Москвичам рассказали о лидирующей позиции столицы в рейтинге качества жизни

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Москва возглавила рейтинг российских регионов по качеству жизни. Столица удерживает лидерство не первый год, опережая Санкт-Петербург и Московскую область.

При составлении рейтинга оценивали 66 показателей, включая уровень экономического развития, транспортную и социальную инфраструктуру, доступность жилья, медицины и образования. По словам экспертов, важную роль в улучшении качества жизни играет развитие городского пространства и благоустройство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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