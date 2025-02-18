Жители пожаловались на аварии и недоделки в ЖК в Коммунарке

В одном из жилых комплексов в Коммунарке жители столкнулись с регулярными авариями на водопроводе и отсутствием пожарной сигнализации. Конфликты с застройщиком начались еще три года назад, когда дом был сдан. Недавно произошел крупный потоп, из-за которого кипятком затопило паркинг.

В управляющей компании заявили, что аварии устраняются в установленные сроки, однако жители сообщают о множестве нарушений в инженерных сетях и требуются устранения недоделок в рамках гарантийных обязательств застройщика.

Юристы советуют обращаться в суд, чтобы добиться компенсации ущерба и исправления нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.