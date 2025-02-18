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18 февраля, 16:30

Город

Жители пожаловались на аварии и недоделки в ЖК в Коммунарке

Жители пожаловались на аварии и недоделки в ЖК в Коммунарке

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В Коммунарке жители ЖК пожаловались на отсутствие пожарной сигнализации и частые аварии

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В одном из жилых комплексов в Коммунарке жители столкнулись с регулярными авариями на водопроводе и отсутствием пожарной сигнализации. Конфликты с застройщиком начались еще три года назад, когда дом был сдан. Недавно произошел крупный потоп, из-за которого кипятком затопило паркинг.

В управляющей компании заявили, что аварии устраняются в установленные сроки, однако жители сообщают о множестве нарушений в инженерных сетях и требуются устранения недоделок в рамках гарантийных обязательств застройщика.

Юристы советуют обращаться в суд, чтобы добиться компенсации ущерба и исправления нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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